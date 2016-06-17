Пункт "Мар'їнка" відновив роботу після обстрілу

Про це "Українській правді" повідомив речник Державної прикордонної служба Олег Слободян.

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"Всі контрольні пункти в’їзду-виїзду у пятницю зранку відкрилися своєчасно і працюють на данний момент в штатному режимі", - повідомив він.

Як повідомлялося раніше, 16 червня бойовики обстріляли з крупнокаліберного кулемета контрольний пункт в’їзду-виїзду "Мар`їнка" під час здійснення пропускних операцій співробітниками Держприкордонслужби пасажирів та транспорту. В результаті обстрілів було поранено 2 цивільних осіб. Пропускні операції в КПВВ "Мар`їнка" були призупинені.