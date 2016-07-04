На Донбасі знищено російського кадрового офіцера - розвідка (фото)

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України у Facebook.

"Підтверджено знищення командира 7 омсбр полковника ЗС РФ Бушуєва Олександра Миколайовича у районі н.п.Харцизьк у результаті спрацювання осколкової міни направленої дії великої потужності під час його пересування з власною охороною до м.Донецьк", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що події передували погрози з боку командирів окремих підрозділів 7 омсбр вчинити справедливий суд над недолугим командиром. За повідомленням розвідки, обурення командного складу бригади викликали панічні та помилкові дії полковника ЗС РФ Бушуєва 29-30 червня, внаслідок яких 7 омсбр зазнала значних втрат.

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"Не володіючи інформацією про обстановку на позиціях та втративши управління над передовими підрозділами на ділянці Санжарівка, Луганське, командир 7 омсбр полковник ЗС РФ Бушуєв надав 29 червня хибну доповідь про широкомасштабний наступ сил АТО новому командувачу 2 АК, який, без належної перевірки, передав її командувачу Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного ВО та запросив санкцію на вогонь артилерії корпусу по передових позиціях 7 омсбр", - йдеться у повідомленні.

Тоді для впорядкування чергового конфлікту в 7 омсбр командування 2 АК тимчасово відсторонило командира бригади від виконання обов’язків та направило його у відрядження до Донецька.

"У результаті мінної пастки було знищено командира 7 омсбр полковника ЗС РФ Бушуєва Олександра Миколайовича, а 2 його охоронці (кадрові військовослужбовці сил спеціального призначення ЗС РФ) отримали важкі поранення", - підсумували у розвідці.