За добу на Донбасі поранено двох українських військових - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військових немає. Двоє зазнали поранень під час обстрілів", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, у Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили знищення російського кадрового офіцера у результаті спрацювання осколкової міни направленої дії великої потужності під час його пересування з власною охороною до м.Донецьк.