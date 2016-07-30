Перерізати горло і розстріляти: в ОБСЄ розповіли про нові погрози бойовиків

Про це йдеться у повідомленні місії від 29 липня.

Згідно зі звітом, спостерігачі помітили свіжі сліди від БМП, що вели на південь від підконтрольного бойовикам Цибулевого Донецької області. Коли о 13:47 СММ їхала по цих слідах, дорогу спостерігачам перегородив камуфляжний джип і двоє озброєних бойовиків "ДНР". Вони навели зброю на представників ОБСЄ і наказали їм покинути цей район, що і було зроблено.

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Але за кілька хвилин, о 13:49, коли спостерігачі вже дві'їжджали, з бічної дороги на великій швидкості вилетів другий камуфльований джип, трохи не врізався в машину ОБСЄ і перегородив їй рух уперед. У той же час бойовики на першому джипі заблокували шлях назад.

Троє озброєних терористів "ДНР" вийшли з машини і направили зброю на автомобіль ОБСЄ. При цьому вони агресивно вимагали від водія, щоб той відчинив двері. Потім один з бойовиків жестом "перерізав" спостерігачам горло, сфотографував їх самих і машини.

Пізніше, близько 14:00, спостерігачів відпустили і вони змогли повернутися до Маріуполь.

Додамо, раніше спостерігачі ОБСЄ вже кілька разів повідомляли про погрози з боку бойовиків, а також обстріл їх автомобілів.