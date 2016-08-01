Бойовики обстріляли пункти пропуску "Майорськ" і "Мар'їнка"

В неділю, 31 липня, російські найманці двічі відкривали вогонь по позиціям, де несуть службу військовослужбовці Державної прикордонної служби України. Про це повідомили у прес-центрі ДПСУ.

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Спочатку незаконні збройні формування о 19.25 здійснили обстріл контрольного посту «Майорськ», що на напрямку КПВВ «Зайцеве». Вони вели періодичний інтенсивний вогонь зі стрілецької зброї калібру 5,45 мм та 7,62 мм з напрямку н.п. Горлівка. Під час обстрілу пропуск осіб та транспортних засобів не здійснювався, прикордонники вжили всіх необхідних заходів, аби не допустити жертв серед мирного населення.

Крім того, о 22.45 терористи відкрили вогонь по контрольному посту «Мар’їнка». Позиції КрП обстрілювалися зі стрілецької зброї калібру 7.62 мм та АГС-17. Вогонь вівся зі сторони н.п. Олександрівка, що на підконтрольній бойовикам території.

У прес-службі відзначили, що через обстріли ніхто з прикордонників не постраждав.