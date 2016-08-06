У Торецьку затримано інформатора бойовиків: збирав дані про пересування і дислокацію техніки ЗСУ

Як повідомили УНІАН у Департаменті комунікації Національної поліції, "на совісті поплічника терористів, який маскувався під мирного жителя, – артудари по рідному місту". Крім того, встановлено, що затриманий мав намір взяти у полон військовослужбовця ЗСУ та передати бойовикам.

Під час спецзаходів з виявлення терористів та їхніх поплічників інформація про те, чим займається слюсар місцевого підприємства, стала відома працівникам кримінальної поліції. Чоловік був затриманий.

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За даними поліції, знаходячись у звільненому від бойовиків Торецьку, він збирав дані про пересування і дислокацію військової техніки Збройних сил України. Інформатор налагодив контакти з жителями Торецька, які у 2014 році вступили у лави незаконних збройних формувань і після звільнення міста втекли в окуповану Горлівку. Поліцейські встановили, що у грудні 2014 року підозрюваний через соціальну мережу познайомився з жінкою, яка на усіх фото, опублікованих у мережі на своїй сторінці, була у камуфльованому одязі із символікою «ДНР». Жінка просила чоловіка дізнаватися про позиції ЗСУ, переміщення техніки і військовослужбовців та пересилати дані у соцмережі.

«Зловмисник спеціально вистежував місця дислокації військових і у листуванні повідомляв про кількість бійців в підрозділах ЗСУ, танків, БРДМ та іншої техніки, яка перебувала на оборонному рубежі поблизу Торецька», - повідомили у поліції.

Жінка, якій передавав інформацію затриманий, – 43-річна жителька Торецька, перебуває у розшуку за участь у НЗФ «ДНР» та злочини проти мирного населення.

Щодо інформатора відкрите кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 256 (сприяння учасникам злочинної організації) Кримінального кодексу України.