Російський політолог: Кремль спробує все-таки легалізувати окуповані території Донбасу

Про це пише в своїй думці на "Новом времени" російський політолог Дмитро Орєшкін.

Він зазначає, що наразі в структурах "ЛНР" і "ДНР" тліє конфлікт між умовними "яструбами" і "голубами". Перші вважають, що необхідно вести війну не на життя, а на смерть, другі - займають більш помірковану позицію. Їх якраз і звинувачують у зраді "Новоросії".

До речі, Владислав Сурков, помічник президента Росії, що вважається куратором проекту, відноситься до других. У деякому сенсі він уособлює розкол всередині донбаських еліт і асоціюється з лінією Кремля на консервацію конфлікту, наголошує політолог.

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Автор нагадує, що завдяки Суркову Захарченко вибудував відносини з кремлівської командою. Проте наразі, з точки зору Москви, навіть він стає надмірно мілітаризованим лідером.

На порядок денний виходять такі питання, як налагодження економічної ситуації в регіоні. І Захарченко тут не найкраща кандидатура. У зв'язку з цим цікаві повідомлення преси про те, що на місце Суркова куратором проекту "Новоросія" може бути призначений заступник голови уряду РФ Дмитро Козак, оскільки Сурков нібито виконав своє завдання: усунути "псів війни".

Якщо інформація підтвердиться, то Кремль ще очевидніше "зливає Донбас". Зливає його як військову структуру, намагаючись легалізувати таку геополітичну реальність.

За логікою Москви, перший цикл — замороження конфлікту — вже завершено, а отже, можна перейти до другого — легалізації цієї території та надання їй певного статусу. Таке собі Придністров'я-2, що формально перебуває у складі України, фактично — підконтрольне РФ.

Якщо до управління регіоном прийде Козак, він розставить своїх людей — не солдат, а фахівців з налагодження соціально-економічного побуту, вважає автор.

Повний текст думки Дмитра Орєшкіна читайте у випуску журналу "Новое время" 13 листопада.