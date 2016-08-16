Штаб АТО: бойовики 20 раз обстріляли позиції ВСУ, використовуючи важку артилерію

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО станом на 18:00.

У повідомленні наголошується, що «з важкої артилерії противник бив до світанку по нашим укріплень на Маріупольському напрямку. Зокрема, 55 снарядів калібру 122 мм було випущено по позиціях у Мар'їнці і Новоселівці, ще 20 одиниць калібру 152 мм - по Рибінскому. У Славному та Лебединському ворог відкрив вогонь з мінометів калібру 120 мм, а в Чермалику та Красногорівці застосували 82 мм калібр».

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Також у прес-центрі повідомили, що на Донецькому напрямку ворог продовжує обстрілювати авдіївську промзону з мінометів і гранатометів різних систем і калібрів.

«До того ж міномети калібру 82 мм противник застосував біля Верхньоторецького, а великокаліберні кулемети - під Луганським», - сказано в повідомленні.

Крім того, сьогодні вогонь з важкої артилерії калібру 122 вівся по позиціях Збройних сил України під Врубівкою Луганської області.

«У Новоалександрівці проявив себе снайпер, також в цьому районі ворог чинив збройні провокації з використанням стрілецької зброї», - зазначили в прес-центрі.