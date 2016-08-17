Бойовики нарощують кількість обстрілів опорних пунктів українських військових

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу антитерористичної операції. «Упродовж сьогоднішнього дня зафіксовано 45 обстрілів українських опорних пунктів, з них 5 - з важкої артилерії», - зазначається у повідомленні.

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На Маріупольському напрямку до світанку НЗФ вели потужні обстріли з артилерії калібру 152 мм по позиціях в Сіонітному, з установок калібром 122 мм відкривали вогонь по Мар’їнці, загалом випустивши 80 снарядів.

«Під ворожі обстріли з мінометів потрапили оборонці Красногорівки, Водяного, Мар’їнки та Талаківки. Під Широкиним противник застосував БТР, а поруч Чермалика та Новогнатівки - гранатомети. У Мар’їнці відкривав вогонь снайпер», - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку доба почалась з мінометних обстрілів позицій українських військових в Авдіївці, Новоселівці другій, Луганському та Кам’янці, Пісках та Семігір’ї. По укріпленнях у Пісках бойовики також застосували артилерійські установки 122 калібру. Вже у світлий час доби обстріли на цьому напрямку тривали у Зайцевому, Новоселівці другій, Новгородському, Верхньоторецькому та Авдіївці.

На Луганщині важку артилерію калібру 122 мм НЗФ застосовували по Новоолександрівці та Попасній. Вогонь з мінометів та гранатометів бойовики неодноразово відкривав по укріпленнях у Попасній. По позиціях у Новоолександрівці, Золотому, Станиці Луганській та Кримському вівся здебільшого гранатометний вогонь.