Прикордонники розповіли про активність російських ЗС на адмінмежі з Кримом

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ на своїй сторінці у Facebook.

"Минулої доби прикордонники Азово-Чорноморського регіонального управління спостерігали неподалік адмінмежі проліт вертольота Мі-8 над тимчасово окупованого територією АР Крим. Також підрозділи прикордонного відомства фіксували на окупованій території півострова показову активність військової техніки. Крім того, окупанти намагались освітлювати прожекторами позиції прикордонників, які несуть службу на даному напрямку", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожСитуація на адмінкордоні з Кримом лишається напруженою – прикордонники

У зоні проведення АТО українськими військовими зафіксовано польоти 2 безпілотних літальних апаратів, які використовуються для повітряної розвідки.

Зазначається, що на Харківщині підрозділи Держприкордонслужби продовжували спостерігати на території Росії поблизу кордону з Україною роботу мобільних радіорозвідувальних постів.

"За наявною інформацією, на цьому напрямку Росією розгорнуті розвідувально-сигналізаційні комплекси", - додали в ДПСУ.