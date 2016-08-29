Майже 400 ворожих снарядів за добу: штаб АТО оприлюднив фото "переораної" Авдіївки
Авдіївка пережила чи не найжахливішу добу – 17 обстрілів. У бік цього населеного пункту прилетіло майже 400 снарядів, випущених з багатьох видів озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.
Як повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook, бойовики били з танків, 122-мм артилерійських систем та всіх видів мінометів.
"Складається враження, що вони намагаються просто переорати тут землю. Снаряди та міни летіли звідусіль: Ясинуватої, Мінерального, Яковлевки, Донецького аеропорту та Спартака", - йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, не оминула біда й житлові квартали: по вулицях Лермонтова та Колосова (колишня Кірова) ушкоджень зазнали будинки приватного сектору, газопровід та вуличні електричні мережі. Без світла та газу тут залишилося чимало подвір’їв.
За даними прес-центру, військовослужбовці української сторони СЦКК на місці події провели заходи з фотофіксації порушення режиму припинення вогню та застосування з боку НЗФ ОРДО озброєння, яке заборонене Мінськими угодами. Всі ці факти ретельно задокументовані, а матеріали передані представникам СММ ОБСЄ.
Серед мирних мешканців Авдіївки ніхто не постраждав.
Ремонтні бригади одразу приступили до робіт з відновлення у помешкання газопостачання та електрики.