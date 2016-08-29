Майже 400 ворожих снарядів за добу: штаб АТО оприлюднив фото "переораної" Авдіївки

Як повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook, бойовики били з танків, 122-мм артилерійських систем та всіх видів мінометів.

"Складається враження, що вони намагаються просто переорати тут землю. Снаряди та міни летіли звідусіль: Ясинуватої, Мінерального, Яковлевки, Донецького аеропорту та Спартака", - йдеться у повідомленні.

Читайте також"Буремна Авдіївка": штаб АТО оприлюднив нове відео з передової

Як зазначається, не оминула біда й житлові квартали: по вулицях Лермонтова та Колосова (колишня Кірова) ушкоджень зазнали будинки приватного сектору, газопровід та вуличні електричні мережі. Без світла та газу тут залишилося чимало подвір’їв.

За даними прес-центру, військовослужбовці української сторони СЦКК на місці події провели заходи з фотофіксації порушення режиму припинення вогню та застосування з боку НЗФ ОРДО озброєння, яке заборонене Мінськими угодами. Всі ці факти ретельно задокументовані, а матеріали передані представникам СММ ОБСЄ.

Серед мирних мешканців Авдіївки ніхто не постраждав.

Ремонтні бригади одразу приступили до робіт з відновлення у помешкання газопостачання та електрики.