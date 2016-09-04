Розвідка назвала імена півсотні російських офіцерів, які воюють за бойовиків на Донбасі (фото)
Ідентифіковано офіцерський склад бригади, яка обстрілювала Новотроїцьке та намагалася провести штурм поблизу Новогнатівки.
Українська розвідка встановила особи офіцерів з 5 окремої мотострілецької бригади (військова частина 08805, Макіївка) 1 армійського корпусу Донецька Центру територіальних військ у Новочеркаську Південного військового округу (Ростов-на-Дону) збройних сил Російської Федерації.
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Згідно з повідомленням, ці російські військові безпосередньо керують підготовкою та веденням бойових дій на Волноваському напрямку, які спрямовані на зрив Мінських домовленостей та знищення цивільної інфраструктури Донбасу.
Розвідка встановила, що 9 червня 2016 року танковий підрозділ 5 омсбр обстріляв н.п.Новотроїцьке і спричинив пожежі та руйнування цивільних осель. У складі 1-го танкового батальйону бригади ідентифіковано 18 офіцерів.
Крім того, 15 серпня підрозділ 1 мотострілецького батальйону бригади на БМП-2 спробував здійснити штурм із висуванням у нейтральну зону поблизу Новогнатівки.
За два тижні, 30 серпня, підрозділи 2 мотострілецького батальйону бригади обстріляли н.п.Таранчук з комплексним використанням вогневих засобів, у тому числі зенітних установок на автомобілях, протитанкових ракетних комплексів та гранатометів.
У складі управління і штабу бригади встановили особи 15 офіцерів, у складі 1-го і 2-го мотострілкових батальйонів – 17 осіб.