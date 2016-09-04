Розвідка назвала імена півсотні російських офіцерів, які воюють за бойовиків на Донбасі (фото)

Українська розвідка встановила особи офіцерів з 5 окремої мотострілецької бригади (військова частина 08805, Макіївка) 1 армійського корпусу Донецька Центру територіальних військ у Новочеркаську Південного військового округу (Ростов-на-Дону) збройних сил Російської Федерації.

Читайте такожЖурналіст повідомив про "дивні маневри" ОБСЄ у пункті пропуску на лінії розмежування

Згідно з повідомленням, ці російські військові безпосередньо керують підготовкою та веденням бойових дій на Волноваському напрямку, які спрямовані на зрив Мінських домовленостей та знищення цивільної інфраструктури Донбасу.

Розвідка встановила, що 9 червня 2016 року танковий підрозділ 5 омсбр обстріляв н.п.Новотроїцьке і спричинив пожежі та руйнування цивільних осель. У складі 1-го танкового батальйону бригади ідентифіковано 18 офіцерів.

Крім того, 15 серпня підрозділ 1 мотострілецького батальйону бригади на БМП-2 спробував здійснити штурм із висуванням у нейтральну зону поблизу Новогнатівки.

За два тижні, 30 серпня, підрозділи 2 мотострілецького батальйону бригади обстріляли н.п.Таранчук з комплексним використанням вогневих засобів, у тому числі зенітних установок на автомобілях, протитанкових ракетних комплексів та гранатометів.

У складі управління і штабу бригади встановили особи 15 офіцерів, у складі 1-го і 2-го мотострілкових батальйонів – 17 осіб.