На Донбасі двоє бойовиків підірвалися на своїй же протипіхотній міні
13:49, 08 вересня 2016Війна
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За добу в зоні проведення АТО двоє бойовиків отримали поранення, підірвавшись на своїй же протипіхотній міні
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.
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«За добу - двоє поранених бойовиків зі складу так званого «11-го полку», які підірвалися на власній протипіхотній міні», - повідомив він.
Як повідомляв УНІАН, за добу в районі проведення АТО жоден український військовий не загинув і не був поранений.
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