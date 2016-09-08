На Донбасі двоє бойовиків підірвалися на своїй же протипіхотній міні

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

Читайте такожБойовики на Донбасі відпрацьовують ведення наступального бою - розвідка

«За добу - двоє поранених бойовиків зі складу так званого «11-го полку», які підірвалися на власній протипіхотній міні», - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, за добу в районі проведення АТО жоден український військовий не загинув і не був поранений.