Порошенко посмертно присвоїв звання Героя командиру танкової роти Лавренку

Як повідомили у прес-службі глави держави, командир танкової роти танкового батальйону 93 окремої гвардійської механізованої бригади оперативного командування «Південь» Лавренко «удостоєний високої державної нагороди за виняткову мужність, героїзм і самопожертву, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі».

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У боях за селище Піски (Донецька область) 21 липня 2014 року екіпаж танка, яким командував капітан Лавренко у складі зведеної танкової роти при підтримці механізованого взводу, вів бій по захопленню опорного пункту терористів, що дало б можливість закріпитися на підступах до обласного центру підрозділам Збройних Сил України у Донецькому аеропорту. Увірвавшись у селище, екіпаж танка капітана Лавренка знищів опорний пункт терористів та два ворожі мінометні розрахунки. Захопивши блокпост, екіпаж прикривав вогнем механізований підрозділ.

«Отримавши інформацію про початок контратаки терористів, Олександр Лавренко без коливань одним із перших, висунувся на імовірний рубіж, відірвавшись далеко вперед від інших танків роти», - наголошується у повідомленні.

Терористи відкрили по танку вогонь із гранатометів, кулеметів та автоматів. Ухиляючись від вогню, бойова машина потрапила на потужний фугас. Капітан отримав важкі поранення, однак не здався ворогу та не допустив захоплення ним бойової машини. Олександр Лавренко підірвався в танку разом з екіпажем.