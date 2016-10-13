Заплановане розведення сил біля Станиці Луганської поки що неможливе – Лисенко
Бойовики знову порушили «режим тиші» в Станиці Луганській
Розведення сил і засобів українських та ворожих військ на ділянці фронту біля Станиці Луганської поки що неможливе.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.
Читайте такожНа Донеччині п’яний бойовик на БМП зруйнував газорозподільчий пункт - розвідкаЗа словами Лисенка на Луганському напрямку, як і 11 жовтня, окупанти знову порушили «режим тиші» в Станиці Луганській.
«Це свідчить про те, що розведення сил і засобів українських та ворожих військ на цій ділянці фронту поки що неможливе», - наголосив Лисенко.
Як раніше повідомляв УНІАН, відновлення заходів з відведення військ у районі Станиці Луганської було заплановано на 13 жовтня.
12 жовтня, Андрій Лисенко заявив про порушення бойовиками перемир’я в Станиці Луганській та назвав умови, за яких відбудеться відведення військ.
«Перемир’я в Станиці Луганській не тривало і тижня, вчора бойовики знову обстріляли наші позиції з протилежного боку річки Сіверський Донець», - заявив він.
Нагадаємо, 21 вересня в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документом передбачено розведення сил і засобів у Золотому, Петрівському і Станиці Луганській.
1 жовтня розведення сил відбулося у Золотому, 7 жовтня – у Петрівському.