Заплановане розведення сил біля Станиці Луганської поки що неможливе – Лисенко

Розведення сил і засобів українських та ворожих військ на ділянці фронту біля Станиці Луганської поки що неможливе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожНа Донеччині п’яний бойовик на БМП зруйнував газорозподільчий пункт - розвідкаЗа словами Лисенка на Луганському напрямку, як і 11 жовтня, окупанти знову порушили «режим тиші» в Станиці Луганській.

«Це свідчить про те, що розведення сил і засобів українських та ворожих військ на цій ділянці фронту поки що неможливе», - наголосив Лисенко.

Як раніше повідомляв УНІАН, відновлення заходів з відведення військ у районі Станиці Луганської було заплановано на 13 жовтня.

12 жовтня, Андрій Лисенко заявив про порушення бойовиками перемир’я в Станиці Луганській та назвав умови, за яких відбудеться відведення військ.

«Перемир’я в Станиці Луганській не тривало і тижня, вчора бойовики знову обстріляли наші позиції з протилежного боку річки Сіверський Донець», - заявив він.

Нагадаємо, 21 вересня в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документом передбачено розведення сил і засобів у Золотому, Петрівському і Станиці Луганській.

1 жовтня розведення сил відбулося у Золотому, 7 жовтня – у Петрівському.