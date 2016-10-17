Впродовж дня бойовики 18 разів обстрілювали позиції ЗСУ, найбільше – на Маріупольському напрямку

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

«Протягом дня в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 18 випадків відкриття вогню по позиціях Збройних сил України», - зазначається в повідомленні.

Зокрема, на Маріупольському напрямку відбулося 13 обстрілів. По захисниках Талаківки бойовики застосовували міномети 120 та 82 калібрів, озброєння БМП.

У штабі зазначили, що ствольну артилерію калібру 122мм, міномети обох калібрів було задіяно в Широкиному і Водяному, а в Новотроїцькому бойовики застосували стрілецьку зброю.

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На Луганському напрямку відбулися дві збройні провокації проти сил АТО. «У напрямку підрозділів Збройних сил України в Новоолександрівці ворог вів вогонь із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку зафіксовано три обстріли українських позицій. Зокрема, у районі Авдіївки та Луганського бойовики стріляли по українських позиціях зі стрілецької зброї та гранатометів, а у Верхньоторецькому – з мінометів.