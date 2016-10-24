Бойовики за день 25 разів обстріляли позиції сил АТО, найгарячіше було під Маріуполем – штаб

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

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Як зазначається у повідомленні, на Маріупольському напрямку відбулось 15 обстрілів. Зокрема, в районах Гранітного та Гнутового бойовики використовували стрілецьку зброю, в Красногорівці і Павлополі проти сил АТО противник вів вогонь з мінометів калібру 82мм, а в Широкиному і Мар’їнці – з кулеметів, гранатометів та мінометів 120 калібру.

На Донецькому напрямку окупанти 8 разів порушували "режим тиші". Обстріли в Луганському велись із застосуванням кулеметів, гранатометів різних систем, озброєння БМП, а в Авдіївці, окрім цього, з мінометів калібру 120мм.

"На Луганщині окупанти двічі обстріляли захисників Новоолександрівки з мінометів калібру 82 мм та гранатометів", - зазначили у прес-центрі штабу АТО.