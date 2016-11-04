Представникам ОБСЄ повідомили про жертви серед цивільного населення у Докучаєвську

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила про жертви серед мирного населення у Донецькій області. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 2 листопада.

Зазначається, що представники СММ ОБСЄ отримали повідомлення про загиблих серед цивільних у Докучаєвську Донецької області.

Крім того, у ОБСЄ також повідомили про обстріли Саханки.

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«СММ отримала повідомлення про жертви серед цивільного населення в Докучаєвську і обстрілів півночі Саханки», - йдеться у звіті.

Раніше, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявляла, що упродовж останніх двох років на Донбасі загинуло 495 жінок, 68 дітей, 152 дитини поранені.

«За останніми даними в Україні нараховується 2,7 млн внутрішньо переміщених осіб. З них близько 900 тис складають жінки та більше 236 тис діти. Упродовж останніх двох років на Донбасі загинуло 495 жінок, 68 дітей, 152 дитини поранені. Це цивільне населення! Від початку російської військової агресії на Донбасі загинуло 2130 військовослужбовців Збройних Сил України, серед яких 2 жінки», - повідомила Геращенко.