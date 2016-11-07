СБУ затримала бойовика одного з "казачіх" бандформувань "ЛНР" (відео)

СБУ, спільно із поліцією затримала бойовика одного з «казачіх» банформувань так званої «ЛНР» затримала в районі проведення АТО

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ. Бойовик був сапером.

«Як повідомив бойовик оперативникам спецслужби, підготовку та координацію дій його підрозділу здійснювали кадрові військовослужбовці РФ, а до його обов’язків, зокрема, входило забезпечення скритного підходу диверсійних груп до українських блокпостів (розмінування)», - зазначається в повідомленні.

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«Прошу вибачення в українського народу. Прошу, не робіть моїх помилок» - заявив затриманий бойовик.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН раніше, на Донбасі за тиждень знищено 16 та поранено 22 окупантів, начальник інженерної служби "2-го корпусу" російсько-окупаційних військ здійснив самогубство.

"Підтверджені бойові та небойові втрати противника за минулий тиждень. Зокрема, загинуло 16 та поранено 22 окупанти. Ці втрати понесли усі з’єднання противника – це три так звані "полки" та три "бригади", що протистоять нашим військам в усіх гарячих точках на фронті", - заявив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.