Повітряні сили ЗСУ про ракетні стрільби: виключено будь-яку загрозу для жителів Криму, всі ризики прораховані

Було уточнено розміри небезпечної зони виконання пусків, а межа східної частини зазначеної зони проходить за 27-30 кілометрів від північно-західного узбережжя Криму, це повністю виключає загрозу для кримчан, передає Радіо Свобода з посиланням на слова командування Повітряних сил ЗСУ.

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"Будь-які спроби втручання та звинувачення української сторони у створенні загроз для населення та об’єктів інфраструктури в зоні виконання практичних пусків зенітних керованих ракет здійснюється виключення з метою провокації", – йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що вжиті всі заходи безпеки для випробувань, прораховані ризики, що можуть виникати під час випробувань.

Визначені час та висоти заборони використання повітряного простору, поінформовано МЗС, надані заявки і авіаційні сповіщення до Украероцентру, додають у Повітряних силах ЗСУ.

Як повідомляв УНІАН, 1-2 грудня на півдні України заплановано навчання Повітряних сил Збройних сил України, під час яких буде проведено повітряні стрільби.

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Разом з тим DT.UA з посиланням на джерела в Міноборони України повідомило, що у разі проведення Україною ракетних стрільб поблизу тимчасово окупованого Криму Росія погрожує Києву ракетним ударом.

У листі Міноборони РФ, датованому 26 листопада, зокрема, йдеться про те, що якщо Україна проведе подібні стрільби, то російська сторона, по-перше, збиватиме українські ракети. По-друге, завдасть удару по українських пускових установках.

У відповідь секретар РНБО Олександр Турчинов попросив РФ не панікувати через ракетні стрільби України. Він наголосив, що ракетні випробування Україна проводитиме згідно з усіма міжнародними зобов'язаннями і договорами у своєму суверенному повітряному просторі.

Турчинов також заявив, що Росія погрозами застосувати ракетну зброю намагається перевести в активну фазу свою гібридну війну проти України.

Крім того, сьогодні, 30 листопада, речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко наголосив, що погрози не можуть стати на заваді планам України щодо військових навчань.