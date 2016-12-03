У зоні АТО поліція затримала "чиновника" "ЛНР" (фото)

Про це повідомили у прес-службі поліції в Донецькій області.

Так званий чиновник "ЛНР" був виявлений серед пасажирів рейсового автобусу, який рухався із Запорізької області.

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Під час перевірки документів на блокпосту його дані співпали з інформацією з розшукових баз.

Зазначається, що з початку терористичної агресії 55-річний мешканець окупованого м. Красний Луч, який до того займав керівну посаду в міській адміністрації, перейшов на бік терористів. Як "члена колегії" його ім’я фігурує на сайті "уряду" фейкової республіки.

Затриманий переданий співробітникам СБУ Луганської області.