Бойовики обстріляли позиції АТО під Широкиним з мінометів, на Луганському напрямку били із зенітних установок
Загалом протягом доби зафіксовано 26 обстрілів.
Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.
Минулої доби окупанти розпочали обстріли наших позицій з мінометів в районі Широкиного, на Маріупольському напрямку.
Протягом дня з мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики продовжили обстрілювати Талаківку, Красногорівку, Мар’їнку та Широкине.
Читайте такожУ Луганській області під час спроби виїхати до РФ затримали 20-річного бойовика "ДНР"
"На Луганському напрямку під вогонь 82 міліметрових мінометів потрапила Новозванівка, обстрілів з гранатометів зазнали Кримське, Жовте, Лопаскіне, Новоолександрівка та Станиця Луганська. По Новоолександрівці противник також вів вогонь із зенітних установок", - йдеться у повідомленні.
На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська з мінометів та гранатометів обстрілювали наші позиції поблизу Авдіївки.
Загалом протягом доби зафіксовано 26 обстрілів.