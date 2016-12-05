Бойовики обстріляли позиції АТО під Широкиним з мінометів, на Луганському напрямку били із зенітних установок

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Минулої доби окупанти розпочали обстріли наших позицій з мінометів в районі Широкиного, на Маріупольському напрямку.

Протягом дня з мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики продовжили обстрілювати Талаківку, Красногорівку, Мар’їнку та Широкине.

Читайте такожУ Луганській області під час спроби виїхати до РФ затримали 20-річного бойовика "ДНР"

"На Луганському напрямку під вогонь 82 міліметрових мінометів потрапила Новозванівка, обстрілів з гранатометів зазнали Кримське, Жовте, Лопаскіне, Новоолександрівка та Станиця Луганська. По Новоолександрівці противник також вів вогонь із зенітних установок", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська з мінометів та гранатометів обстрілювали наші позиції поблизу Авдіївки.

Загалом протягом доби зафіксовано 26 обстрілів.