Штаб АТО: бойовики зосередили більшість обстрілів на Луганському напрямку
18:28, 03 грудня 2016Війна
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Сьогодні російсько-окупаційні війська більшість обстрілів зосередили на Луганському напрямку.
Бойовики застосували міномети, гранатомети та озброєння БТР / Фото УНІАН
Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18:00 3 грудня.
Зі 120 міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, озброєння БТР та іншої стрілецької зброї обстрілювали Новоолександрівку, Кримське і Новозванівку.
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На Маріупольському напрямку з 82 міліметрових мінометів окупанти обстріляли Широкине. З гранатометів - Мар’їнку, а зі стрілецької зброї - Гнутове.
На Донецькому напрямку під вогонь гранатометів потрапило Зайцеве, а БТР обстрілював Нижнє Лозове.
Всього противник відкривав вогонь по позиціях сил АТО 17 разів. 11 з них - на Луганському напрямку.
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