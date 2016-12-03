Штаб АТО: бойовики зосередили більшість обстрілів на Луганському напрямку

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18:00 3 грудня.

Зі 120 міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, озброєння БТР та іншої стрілецької зброї обстрілювали Новоолександрівку, Кримське і Новозванівку.

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На Маріупольському напрямку з 82 міліметрових мінометів окупанти обстріляли Широкине. З гранатометів - Мар’їнку, а зі стрілецької зброї - Гнутове.

На Донецькому напрямку під вогонь гранатометів потрапило Зайцеве, а БТР обстрілював Нижнє Лозове.

Всього противник відкривав вогонь по позиціях сил АТО 17 разів. 11 з них - на Луганському напрямку.