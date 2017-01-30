Волонтери розповіли про ситуацію під Авдіївкою: Росія перекидає "підмогу" бойовикам

14:18, 30 січня 2017
Війна
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Годину тому в районі Авдіївки дещо стихла робота ствольної артилерії.

Ситуація під Авдіївкою загострилася / facebook.com/backandalive

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили волонтери фонду "Повернись живим".

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Зазначається, що не припиняють працювати 82 і 120-мм міномети. В основному гримить район промзони і малих дач.

"З радіоперехоплень стало відомо, що на підмогу терористам їде більше двох десятків КамАЗів з російським спецпризначенцями", - розповіли волонтери.

У "Повернись живим" наголошують, що українські військові повністю контролюють ситуацію і дають влучну відповідь ворогу.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, 29 січня в районі Авдіївки окупанти двічі намагалися штурмувати українські позиції, та, зазнавши втрат, змушені були відступати. Сьогодні зранку бої продовжувались, українські військові зазнали нових втрат.

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Новина в сюжеті: Бої під Авдіївкою
Теги: #Авдіївка#бої