Загострення боїв на Донбасі: окупанти обстріляли Красногорівку

Про це начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін повідомив в Facebook.

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«Бойовики "ДНР" обстрілюють мирних мешканців прицільним вогнем, цілеспрямовано знищують міста Донеччини. Красногорівка, район вул. Шевченко, пошкодження будинку. Постраждалих немає», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, окупанти з 29 січня активно обстрілюють українські позиції біля Авдіївки, а також житлові квартали. Вчора місто через обстріли залишилася без водо-, електро- і теплопостачання. Внаслідок обстрілу окупантів сьогодні вранці поранення зазнав один мирний житель міста.