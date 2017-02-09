Суд дозволив затримати ватажка "ДНР" Захарченка

Про це УНІАН повідомили у прес-службі суду.

У суді повідомили, що вчора колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва розглянула апеляційну скаргу, подану прокурором, на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду Києва від 14 грудня 2016 року. Вказаною ухвалою суду першої інстанції відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України про застосування відносно Захарченка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в рамках проведення досудового розслідування за ч. 1 ст. 258-3 КК України за підозрою його в участі у діяльності «ДНР».

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«За результатами апеляційного розгляду колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва постановила: апеляційну скаргу, подану прокурором – задовольнити; ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 14 грудня 2016 року – скасувати», - повідомили у прес-службі.

Суд також постановив нову ухвалу, якою клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення ГПУ про затримання з метою приводу Захарченка для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в рамках проведення досудового розслідування за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України за підозрою Захарченка в участі у діяльності «ДНР» – задовольнити.

Також суд надав дозвіл на затримання з метою приводу Захарченка для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в рамках проведення досудового розслідування за ч. 1 ст. 258-3 КК України за підозрою Захарченка в участі у діяльності «ДНР».

Строк дії ухвали – 6 місяців з дня винесення.