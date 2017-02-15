ЗМІ: силовики замовчують реальну кількість авіакатастроф в зоні АТО

Так, тільки у 2014 році, за інформацією з достовірних джерел, було збито 9 військових повітряних суден, а за весь період ведення бойових дій на сході – 28 українських бортів. Про це йдеться у сюжеті інформаційного проекту «Перші про головне» (щобудня о 21:00 на телеканалі ZIK), пише Zik.ua.

Військово-транспортний літак Іл-76 бойовики так званої «ЛНР» збили у 2014 році. Тоді загинуло 49 українських військових, а на лаві підсудних опинився колишній начальних оперативного штабу АТО Віктор Назаров. Наразі ж він єдиний обвинувачуваний, адже, знаючи про активність бойовиків, все одно відправив людей у Луганський аеропорт.

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«Це є службова недбалість, за яку передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років», – прокоментував державний обвинувач Максим Крим.

Суд наразі досі з’ясовує, чи винен Назаров. Від початку АТО – це єдиний відомий судовий процес, який розпочали через військову авіакатастрофу. Натомість таких трагедій було десятки.

Водночас журналісти отримали ексклюзивний доступ до матеріалів справи Віктора Назарова, звідки стало відомо, що ще до падіння Іл-76 було щонайменше чотири смертельні авіакатастрофи, а після неї – іще три.

Відтак, тільки у 2014 журналісти нарахували 9 збитих гелікоптерів та літаків, у наслідок яких загинуло 85 військових.

«Після початку бойових дій довкола Луганського аеропорту уже стало зрозуміло, що бойовики – це не прості шахтарі та трактористи, а підготовлені російські військові», – зазначив екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

За інформацією військового, на сьогодні в Україні вже збито 28 повітряних суден, серед яких 17 – із загиблими. Натомість Міністерство оборони України досі замовчує ці факти. До того ж, після всіх катастроф на лаві підсудних опинився тільки один обвинувачуваний.

Експерти додають, що детального аналізу кримінальної справи щодо збитого Іл-76 правоохоронні органи не провели і досі. Причиною цього є відсутність спеціалістів, адже військові справи передають на розгляд до цивільних судів.

«Відсутність знань із військових дисциплін не дає можливості швидко і досить кваліфіковано розглянути такі справи», – коментує суддя Дарницького районного суду Києва Наталія Яровенко.

Військові суди ліквідували ще у 2010 році. Відтоді цивільні судді через свою некомпетентність саме у цій сфері змушені постійно консультуватися із військовими.

Нагадаємо, як повідомляла Liga.net, за словами на той час віце-прем'єра Володимира Гройсмана, станом на 19 липня 2014 року, терористи збили на Донбасі 14 літаків і вертольотів ЗСУ.

За його словами, за всіма фактами було порушено кримінальні справи.