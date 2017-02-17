Російський письменник-терорист зібрався перевезти свою сім'ю у "ДНР"

Він багато часу проводить у Донецьку, розповів терорист в інтерв'ю "Собеседнику".

Прилепін зазначив, що "працює" в "ДНР" "радником" ватажка бойовиків Захарченка, а "дружина з дітьми хочуть переїхати туди на постійне місце проживання".

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Раніше ЗМІ повідомляли, що громадянин РФ Євген Прилєпін, відомий як російський письменник Захар Прилєпін, став заступником командира батальйону спецназу з роботи з особовим складом «ДНР».

Сам Прилєпін в інтерв'ю «Комсомольской правде» підтвердив, що обійняв посаду заступника командира одного з батальйонів терористичної організації «ДНР».