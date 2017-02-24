Українські військові відбили атаку на Світлодарській дузі - ІС

До таких дій терористи вдалися для раптового обстрілу, написав на своїй сторінці у Facebook координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

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Зазначається, що група бойовиків була своєчасно виявлена бойовою охороною й відігнана вогнем чергових вогневих засобів.

"Схід Троїцького також під прикриттям вогню ЗУ-23-2 група бойовиків, яка висунулася з боку Калинового, намагалася окопатися в нейтральній зоні – була відігнана вогнем передових підрозділів ЗСУ", - розповів Тимчук.

Нагадаємо, 30 січня проросійські терористи підтягнули все важке озброєння до Світлодарської дуги. Крім мінометів та ствольної артилерії, вони застосовували "Гради".