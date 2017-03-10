СБУ виявила в "сірій зоні" схованку з великою кількістю боєприпасів (фото)

Як повідомляє прес-центр СБУ, схованка була облаштована у так званій «сірій зоні» в покинутому будинку в районі села Водяне Ясинуватського району Донеччини.

«Співробітники спецслужби вилучили зі схрону майже тисячу боєприпасів калібру 30 мм та понад п’ятдесят ланок для гарматної стрічки. Поблизу Красногорівки оперативники СБ України виявили в одному із водоймищ герметичний пакунок, в якому зберігалися граната РГО із запалом, постріл та стабілізатор польоту до гранатомета», – повідомили в СБУ.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в СБУ повідомили про виявлення залишеної під час відступу бойовиків зброю.

"На бойових позиціях українських підрозділів поблизу населеного пункту Зайцеве Донецької області оперативники спецслужби вилучили реактивний піхотний вогнемет «Шмель», який був залишений бойовиками терористичної організації «ДНР» під час їх відступу після бойових зіткнень із силами АТО", - йшлося у повідомленні.