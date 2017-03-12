Поліція Луганщини перейшла на посилений варіант служби через ускладнення ситуації в регіоні

Про це у Facebook сьогодні повідомила прес-секретар поліції Луганської області Тетяна Погукай.

«З 9 години 11 березня 2017 року особовий склад Луганського гарнізону поліціїперейшов на посилений варіант несення служби. Таке рішення пов’язане з ускладненням ситуації на підконтрольній українській владі території Луганської області», - йдеться у повідомленні.

За даними Погукай, зберігається неспокійна ситуація в населених пунктах, які межують з територіями, що непідконтрольні Україні. Посилились вогнева активність з боку бойовиків, які із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, у т.ч. ракетних систем залпового вогню «Град», 122 мм та 152 мм артилерійських установок, БМП та танків гатять по мирним територіям області Попаснянського, Новоайдарського та Станично-Луганського районів.

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Також із оперативних джерел отримана інформація про ймовірність проникнення на територію області диверсійно-розвідувальних груп бойовиків для скоєння терористичних актів. Так, у районі н.п. Жолобок Попаснянського району під час спроби проходження у мінному полі, для забезпечення дій диверсійно-розвідувальних груп, підірвались на вибуховому пристрої та загинули четверо військовослужбовців ЗС РФ, ще троє отримали поранення.

Поліція Луганщини закликала громадян негайно повідомляти на телефон «102» про з’явлення підозрілих незнайомих осіб, залишені без уваги коробки, сумки тощо.