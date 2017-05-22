Окупанти готуються до випробувань у зоні АТО нових російських високоточних боєприпасів – ІС

Окупанти готуються до випробувань нових російських високоточних боєприпасів у зоні АТО.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат України Дмитро Тимчук.

«В штабі «1-го АК ДНР» поширюється інформація про підготовку до «військових випробувань у бойовій обстановці» на одній з ділянок у зоні АТО нових російських високоточних боєприпасів. Як «кандидати» на випробування називаються новий 152-мм артилерійський коригований снаряд, а також 120-мм керований мінометний боєприпас (комплекс керованого озброєння для 120-мм мінометів) із лазерною головкою самонаведення», - написав він.

Читайте такожОкупанти хочуть провести серію актів вандалізму на підконтрольній Україні території – ІС

За словами Тимчука, артилерійські підрозділи, які будуть використовувати ці боєприпаси в зоні АТО, мають прибути з РФ і будуть укомплектовані лише фахівцями російських збройних сил.