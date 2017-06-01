Турчинов на Донбасі пожартував про взяття Москви (відео)
Турчинов оглядав позиції українських військових.
До Мар'їнки та Красногорівки приїхав секретар РНБО Олександр Турчинов. На своїй сторінці у Facebook він опублікував відповідне відео.
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Турчинов оглядав позиції бійців сил АТО, а також противника. "Міжнародна спільнота має дати об'єктивну оцінку військовим злочинам російських гібридних військ та їхніх кремлівських кураторів", - йдеться у повідомленні.
Секретар РНБО також відповів на репліку, коли закінчиться війна: "Коли Москву візьмемо, тоді й завершиться".
Дивіться відео з 03:07
Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що задоволений результатами чергового випробування ракет українського виробництва.