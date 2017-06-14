Сьогодні минає третя річниця катастрофи українського Іл-76 під Луганськом (відео)

Сьогодні минає третя річниця катастрофи українського військово-транспортного літака Іл-76. 14 червня 2014 року під час заходу на посадку в аеропорту Луганська терористи підбили Іл-76. 49 військовослужбовців, які перебували на борту, загинули.

Літак був збитий луганськими бойовиками з переносного зенітно-ракетного комплексу.

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У катастрофі Іл-76 звинуватили екс-заступника начальника Генштабу ЗСУ генерала Віктора Назарова. Йому було оголошено про підозру у службовій недбалості, яка призвела до загибелі людей. 27 березня 2017 року генерала Назарова засудили до 7 років ув’язнення.