Сьогодні минає третя річниця катастрофи українського Іл-76 під Луганськом (відео)
16:51, 14 червня 2017Війна
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Особи терористів, які збили літак, досі не встановлені.
Три роки тому луганські бойовики збили український Іл-76 під Луганськом / скріншот УНІАН
Сьогодні минає третя річниця катастрофи українського військово-транспортного літака Іл-76. 14 червня 2014 року під час заходу на посадку в аеропорту Луганська терористи підбили Іл-76. 49 військовослужбовців, які перебували на борту, загинули.
Літак був збитий луганськими бойовиками з переносного зенітно-ракетного комплексу.
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У катастрофі Іл-76 звинуватили екс-заступника начальника Генштабу ЗСУ генерала Віктора Назарова. Йому було оголошено про підозру у службовій недбалості, яка призвела до загибелі людей. 27 березня 2017 року генерала Назарова засудили до 7 років ув’язнення.
Сьогодні минає третя річниця катастрофи українського Іл-76 під Луганськом
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