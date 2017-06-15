Доба в АТО: бойовики здійснили 55 обстрілів, троє військових поранені

Минулої доби бойовики 55 разів відкривали вогонь по опорних пунктах Збройних Сил України вздовж усієї лінії фронту, поранень зазнали троє українських воїнів.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що бойовики знову здійснили підступний обстріл одного з прифронтових населених пунктів. На жаль, цього разу не минулось без жертв серед місцевого населення.

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«Обстріли населених пунктів. Вночі, близько 23.00, проросійські незаконні збройні формування з напрямку тимчасово окупованої Горлівки обстріляли житлові квартали населеного пункту Суха Балка. Внаслідок прямого влучання артилерійського снаряду в житловий будинок по вулиці Молодіжній загинув 52-річний господар оселі. На цій же вулиці пошкоджень зазнали ще три житлові будинки. Також в населеному пункті обірвано лінію електропередач, перебито газову трубу та пошкоджено водонапірну вежу. Використовували найманці, ймовірно, гаубичну артилерію калібру 152 мм. Попередньо у житлових кварталах зафіксовано наслідки прильоту не менше півдесятка смертоносних ворожих боєприпасів», - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, на приморському напрямку противник з мінометів калібру 120 мм обстрілював укріплення ЗСУ в районі Миколаївки. Зі 122-мм ствольної артилерії - позиції українських воїнів поблизу Чермалика. Також з мінометів калібру 82 мм бандити били поблизу Красногорівки. Окрім того, під ворожими обстрілами вчора неодноразово опинялись українські воїни, які тримають оборону в районі Павлополя, Талаківки, Водяного, Лебединського, Широкиного, Гнутового та Мар'їнки. Там загарбники здебільшого застосовувати гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети та інше піхотне озброєння.

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Всього минулої доби на цьому напрямку зафіксовано 23 ворожі збройні провокації.

На донецькому напрямку противник 13 разів порушував режим припинення вогню. Обстрілявши ще вдень з танкових гармат оборонні укріплення сил АТО поблизу Новолуганського, що на Світлодарській дузі, загарбники різко активізувались із настанням сутінок. Наголлошується, що спершу вони здійснили щільний обстріл з мінометів калібру 120 й 82 мм позицій сил АТО в районі Авдіївки. Дещо згодом окупанти зі 122-мм артилерії потужно вдарили по опорних пунктах ЗСУ неподалік Пісків. Також під ворожим мінометним вогнем вчора ввечері опинились українські воїни, які тримають оборону біля Опитного та Верхньоторецького.

Окрім того, застосовуючи гранатомети та стрілецьку зброю різних калібрів, проросійські бандформування відкривали вогонь по підрозділах ЗСУ в районі Майорська, Кам'янки та Невельського.

На луганському напрямку нараховано 19 ворожих обстрілів. Там з мінометів, подекуди й калібру 120 мм, найманці били по позиціях сил АТО в районі Катеринівки, Новоолександрівки, Щастя та Трьохізбенки. Поблизу цих населених пунктів, а також неподалік Жовтого, Новотошківського, Кримського, Троїцького та Станиці Луганської, російсько-терористичні бандформування неодноразового відкривали вогонь по наших оборонних укріпленнях з гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів.

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