За добу в зоні АТО троє військових зазнали поранень
13:14, 15 червня 2017Війна
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Жоден український військовий не загинув.
REUTERS
Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.
Читайте такожПоліція кваліфікувала обстріл бойовиками Сухої Балки як теракт«За добу, що минула, загиблих у лавах українських військових немає. Троє дістали поранення і бойові травми», - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, минулої доби бойовики 55 разів відкривали вогонь по опорних пунктах Збройних сил України вздовж усієї лінії фронту.
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