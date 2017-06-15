За добу в зоні АТО троє військових зазнали поранень

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

Читайте такожПоліція кваліфікувала обстріл бойовиками Сухої Балки як теракт«За добу, що минула, загиблих у лавах українських військових немає. Троє дістали поранення і бойові травми», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби бойовики 55 разів відкривали вогонь по опорних пунктах Збройних сил України вздовж усієї лінії фронту.