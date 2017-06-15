Штаб АТО про обстріл Сухої Балки: троє дорослих та дитина чудом врятувалися
Внаслідок обстрілу Сухої Балки один цивільний мешканець від осколкового поранення загинув.
Під час обстрілу бойовиками селища Суха Балка, що розташоване під Торецьком на Донеччині, врятувалися троє дорослих та дитина.
Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.
«Щонайменше 20 снарядів з важких артилерійських систем було випущено бойовиками НЗФ у ніч з 14 на 15 червня з напрямку Горлівки по житловому кварталу населеного пункту Суха Балка.
Внаслідок обстрілу один цивільний мешканець від осколкового поранення загинув, ще троє дорослих осіб та дитина чудом врятувалися», - йдеться у повідомленні.
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За даними штабу, внаслідок обстрілу в селищі пошкоджено декілька будинків, один з яких майже вщент зруйновано. Через пошкодження лінії електропередач населений пункт залишився без електроенергії. Також внаслідок обстрілу осколками перебито газову трубу та пошкоджено водонапірну вежу.
Як повідомляв УНІАН, раніше в поліції поінформували, що внаслідок обстрілу Сухої Балки минулої ночі загинув мирний житель 1965 року народження. Поліція кваліфікувала обстріл населеного пункту як терористичний акт.