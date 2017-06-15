Штаб АТО про обстріл Сухої Балки: троє дорослих та дитина чудом врятувалися

Під час обстрілу бойовиками селища Суха Балка, що розташоване під Торецьком на Донеччині, врятувалися троє дорослих та дитина.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

«Щонайменше 20 снарядів з важких артилерійських систем було випущено бойовиками НЗФ у ніч з 14 на 15 червня з напрямку Горлівки по житловому кварталу населеного пункту Суха Балка.

Внаслідок обстрілу один цивільний мешканець від осколкового поранення загинув, ще троє дорослих осіб та дитина чудом врятувалися», - йдеться у повідомленні.

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За даними штабу, внаслідок обстрілу в селищі пошкоджено декілька будинків, один з яких майже вщент зруйновано. Через пошкодження лінії електропередач населений пункт залишився без електроенергії. Також внаслідок обстрілу осколками перебито газову трубу та пошкоджено водонапірну вежу.

Як повідомляв УНІАН, раніше в поліції поінформували, що внаслідок обстрілу Сухої Балки минулої ночі загинув мирний житель 1965 року народження. Поліція кваліфікувала обстріл населеного пункту як терористичний акт.