На Донбасі прикордонники затримали бойовика, який охороняв українських військовополонених

Прикордонники Донецького загону вчора, 16 червня, затримали бойовика, який воював у складі одного з підрозділів незаконних збройних формувань та охороняв українських військовополонених.

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби в суботу, 17 червня.

За даними ДПСУ, 39-річний громадянин України пішки йшов з непідконтрольної території через контрольний пост «Березове».

Читайте такожУ верхівці "ДНР" готуються чергові "кадрові" чистки – ІС

«Під час розмови з прикордонниками чоловік почав помітно хвилюватися, після чого спробував втекти, однак відразу був затриманий. Серед речей втікача був виявлений паспорт та військовий квиток, що видані на території окремих районів Донецької області, які нині зайняті терористами», - йдеться у повідомленні.

Згодом прикордонники з’ясували, що чоловік протягом 2014-2016 років проходив службу в зенітно-ракетних підрозділах незаконних збройних формувань та охороняв військовополонених. Затриманого передано представникам Служби безпеки України.