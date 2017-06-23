У штабі АТО запропонували ввести "режим тиші" на час випускних вечорів

Штаб АТО пропонує ввести "режим тиші" на час випускних вечорів у школах. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

"Командування штабу Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей звернулося до Спільного центу з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін з пропозицією про встановлення режиму припинення вогню по усій лінії зіткнення сторін на період проведення випускних вечорів у загальноосвітніх навчальних закладах", - йдеться в повідомленні.

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Згідно ініційованої штабом АТО на території Донецької та Луганської областей пропозиції "Освітній день тиші" пропонується встановити в період з 08:00 24 червня 2017 року до 00:00 26 червня 2017 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що Тристороння контактна група (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі підтримала звернення місцевих рад про необхідність дотримання режиму тиші на час збирання врожаю з 24 червня.