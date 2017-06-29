Бойове зіткнення біля Жолобка: військові передали СБУ затриманого росіянина та ще трьох осіб

Військові Збройних Сил України передали Службі безпеки затриманого росіянина та ще трьох осіб після бойового зіткнення в зоні проведення АТО. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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"Бійці ЗСУ передали співробітникам Служби безпеки України громадянина РФ та ще трьох осіб, яких затримали після бойового зіткнення поблизу села Жолобок Слов’яносербського району Луганської області", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Зазначається, що в інтересах слідства СБУ поки не коментуватиме подробиці справи.