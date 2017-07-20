Захарченка можуть ліквідувати через заяви про "Малоросію" - ЗМІ

Заява про створення "Малоросії" може призвести до ліквідації ватажка терористів "ДНР" Олександра Захарченка. Про це розповіло джерело з оточення терориста Болотова, який у серпні 2014-го разом з шефом втік до Москви, передає "Апостроф".

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"Не секрет, що "ДЛНР" опікується Сурков, але ще в 2014-му лідируючі позиції займали "ліберальні демократи" на чолі з Жириновським та російські радикали. З початком бойових дій їх витіснили із чільних позицій. Підім'яти під себе владу в "республіках" вони спробували наприкінці минулого року, тоді була зроблена спроба вивести на арену Болотова. Це завершилося провалом, правильніше, смертю головного "героя "Новоросії", - розповіло джерело.

Співрозмовник видання також зазначив, що наразі терорист Захарченко говорить від імені "ліберал-демократів" та радикалів.

Також джерело висловило припущення, що непокора Суркову скоро може виявитися для Захарченка фатальною помилкою, яка завершиться його ліквідацією.

Як повідомляв УНІАН, ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив про створення нової "держави", "Малоросії", яка, за його словами, має стати "наступником" України.

У свою чергу, в так званій Луганській народній республіці заявили, що не брали участь у засіданні про заснування "Малоросії", про яку раніше заявив ватажок бойовиків "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко.

Також джерела росЗМІ стверджують, що ініціатива про створення "Малоросії" йшла не від Суркова, і взагалі - Кремль нібито не в курсі.