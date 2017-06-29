У російській колонії катували і довели до самогубства 20-річного українця - ЗМІ

У виправній колонії №2 Тюменської області (Росія) катували і довели до самогубства 20-річного громадянина України Станіслава Трунякова.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на правозахисника Володимира Осечкіна.

Відзначається, що 25 червня Трунякова було знайдено повішеним в одній із камер без ознак насильницької смерті. Він був засуджений на 7 років за обвинуваченням у перевезенні партії наркотиків.

За словами Осечкіна, в колонії місцеві кримінальні авторитети вимагали у Трунякова гроші, погрожуючи побоями і згвалтуванням і, врешті-решт, довели до суїциду.

«Три дні тому до нас на «гарячу лінію» Gulagu.net надійшло відразу кілька повідомлень від різних людей, які перебувають в колонії №2 Тюменської області, і всі вони не в захваті від корупційного зрощування кримінальних авторитетів і недобросовісних співробітників установи. Вони повідомили про те, що молодого хлопця, 20-річного Станіслава, довели до самогубства: стосовно нього були приниження, тортури, його жорстоко кілька разів били так звані «смотрящие» в цій колонії, у нього вимагали гроші», - повідомив він.

За словами правозахисника, спочатку від Трунякова зажадали 50 тис. руб., він звернувся до родичів і друзів, і йому перерахували гроші, але потім вимоги збільшилися.

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«Йому практично не давали нормально спати, він спав по 3-4 години на добу. Кримінальні авторитети змушували його прати свої брудні речі, прибирати за ними, готувати їм їжу, приносити каву. Після кількох місяців перебування в таких умовах молодий чоловік був зломлений. Я кваліфікую дії цих бандитів як цілеспрямоване доведення до суїциду», - наголосив Осечкн.

За інформацією одного з джерел в колонії, за кілька годин до самогубства Труняков звертався до співробітників адміністрації колонії, просив надати йому безпечне місце, захистити його від криміналітету, відзначив правозахисник.

«Але, як я розумію, ці співробітники, зв'язавшись з начальником колонії Гейсом Гулієвим, молодій людині відмовили в захисті. Вони сказали, щоб він сам вирішував свої проблеми. На жаль, молодий чоловік залишився без підтримки з боку держави, посадових осіб, залишився один на один з бандитами. Просити гроші у сім'ї, яка і без того вже через нього була в боргах, він не став. І самогубство сталося через злочинну недбалість адміністрації установи», - вважає Осечкін.

Він також повідомив, що направив відповідну заяву прокурору регіону і в Слідчий комітет з вимогою порушити кримінальні справи як стосовно представників криміналітету, які знущалися над хлопцем і довели його до суїциду, так і стосовно співробітників колонії.

За інформацією Осечкіна, слідчі проводять перевірку, вони допитували і співробітників, і ряд засуджених. Крім того, за його словами, центральний апарат Федеральної служби виконання покарань Росії проводить свою службову перевірку.