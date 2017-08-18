Сьогодні бойовики випустили понад 60 мін по позиціях біля Кримського, один військовий поранений - штаб
На Луганському напрямку бойовики протягом години випустили понад 60 мін калібру 82 міліметри по українському спостережному пункту неподалік Кримського.
Від початку доби контрольовані Росією бойовики випустили понад 60 мін по силах Збройних сил України біля Кримського, один військовий дістав поранення. Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00, розміщеному у соціальній мережі Facebook.
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У штабі зазначили, що упродовж сьогоднішнього дня обстановка у районі проведення АТО залишалась напруженою, проте контрольованою українською армією.
Зокрема, з опівночі найбільш гаряче було на Донецькому напрямку: 4 рази бойовики із гранатометів і стрілецької зброї обстрілювали українські укріплення в Авдіївській промзоні, крім того, під ворожим вогнем двічі опинялись сили АТО неподалік Зайцевого та тричі - на шахті Бутівка.
На Луганському напрямку бойовики протягом години випустили понад 60 мін калібру 82 міліметри по українському спостережному пункту неподалік Кримського. У відповідь українські бійці накрили противника щільним вогнем з гранатометів та великокаліберних кулеметів. У результаті цього протистояння один український військовий дістав поранення.
Разом з тим, на Маріупольському напрямку бойовики застосовували міномети на підступах до Мар’їнки. А близько опівночі бандформування неприцільним вогнем били зі 122-міліметрової артилерії південніше Богданівки.