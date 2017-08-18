Сьогодні бойовики випустили понад 60 мін по позиціях біля Кримського, один військовий поранений - штаб

Від початку доби контрольовані Росією бойовики випустили понад 60 мін по силах Збройних сил України біля Кримського, один військовий дістав поранення. Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00, розміщеному у соціальній мережі Facebook.

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У штабі зазначили, що упродовж сьогоднішнього дня обстановка у районі проведення АТО залишалась напруженою, проте контрольованою українською армією.

Зокрема, з опівночі найбільш гаряче було на Донецькому напрямку: 4 рази бойовики із гранатометів і стрілецької зброї обстрілювали українські укріплення в Авдіївській промзоні, крім того, під ворожим вогнем двічі опинялись сили АТО неподалік Зайцевого та тричі - на шахті Бутівка.

На Луганському напрямку бойовики протягом години випустили понад 60 мін калібру 82 міліметри по українському спостережному пункту неподалік Кримського. У відповідь українські бійці накрили противника щільним вогнем з гранатометів та великокаліберних кулеметів. У результаті цього протистояння один український військовий дістав поранення.

Разом з тим, на Маріупольському напрямку бойовики застосовували міномети на підступах до Мар’їнки. А близько опівночі бандформування неприцільним вогнем били зі 122-міліметрової артилерії південніше Богданівки.