Військові на лінії зіткнення отримають по 1000 гривень до Дня Незалежності

Весь особовий склад Збройних сил України, який знаходиться на лінії зіткнення на Донбасі, отримає премію з нагоди Дня Незалежності. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр оборони Степан Полторак.

Читайте такожЗ вересня військовим підвищать доплати за участь в АТО"Щойно підписав наказ про заохочення усього особового складу, який знаходиться на лінії зіткнення, грошовою премією у розмірі 1000 гривень на честь свята", - повідомив Полторак.

Крім цього, Міністерство оборони з нагоди Дня Незалежності нагородило відомчими відзнаками 1 650 військовослужбовців Збройних сил України, які служать в зоні проведення АТО. "З нагоди найголовнішого свята - Дня Незалежності України - прийняв рішення про заохочення відомчими нагородами та відзнаками 1 650 військовослужбовців ЗС України, які несуть службу у зоні проведення АТО", - повідомив міністр.