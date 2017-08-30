У Києві побудують адаптаційний центр для ветеранів АТО (фото)

У середу, 30 серпня, в прес-центрі агентства «Інтерфакс-Україна» відбулася прес-конференція, на якій столичний забудовник ТОВ "СБС-Надія" презентував проект адаптаційного центру для ветеранів АТО, повідомляють Букви.

Об'єкт – торговий центр площею 1,4 тис. квадратних метрів, у якому частина площі буде виділено під адаптаційний центр для демобілізованих ветеранів АТО – з'явиться на розі Стратегічного шосе і проспекту Науки в Голосіївському районі Києва.

"Це об'єкт соціально-побутового призначення", - пояснює Дмитро Синюка, директор "СБС-Надія".

Варто відзначити, що він сам є учасником АТО, які воювали на Луганщині, а також членом кількох ветеранських організацій. З однією з них і був підписаний меморандум про будівництво центру, аналогів якого в Києві немає.

Читайте такожУ пошуках мирного життя: як бійці АТО працевлаштовуються "на громадянці"

Об'єкт - торговий центр площею 1,4 тис. квадратних метрів, в якому частину площі буде виділено під адаптаційний центр для демобілізованих ветеранів АТО, - з'явиться на перетині Стратегічного шосе і проспекту Науки в Голосіївському районі Києва.

«Це об'єкт соціально-побутового призначення», - пояснює Дмитро Синюка, директор «СБС-Надія». Сам він - учасник АТО, який брав участь у боях на Луганщині, і член кількох ветеранських організацій. З однією з них і був підписаний меморандум про будівництво центру, аналогів якого в Києві немає.

Синюка нагадує, що станом на серпень 2017 року статус учасників АТО отримали близько 300 тис. громадян: «Як юридично, так і морально в нас є підстави завершити цей проект».

Психолог Тетяна Назаренко, член правління ГО «Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмувальних подій», пояснює: «В Україні люди приходять до психолога, коли перебувають в критичному стані від страждань. Коли демобілізований розуміє, що «я більше не можу», і коли, як правило, потрібна вже консультація психіатра, а не психолога».

За її словами, звертатися можуть лише через рік після травмувальної події, коли вже розвинувся посттравматичний синдром. В інших країнах існують різні етапи надання допомоги. Наприклад, підтримка спільноти, в якій живуть демобілізовані, організація місць, куди ветеран може прийти і поспілкуватися з такими ж, як він. «Це спілкування є цілющим, воно попереджає ПТСР (посттравматичний стресовий розлад - ред.) і суїцид», - пояснює психолог. «Зараз у Києві є спеціалізовані центри допомоги ветеранам, але там йдеться про лікування вже психологічних захворювань», - додає вона, пояснюючи, що у новому центрі буде зроблено акцент на попередженні таких захворювань. За словами Назаренко, центр психосоціальної підтримки існує в Краматорську і демонструє прекрасні результати.

За словами Анни Скуратової, співзасновника фірми-генпідрядника «Стоун Інжиніринг», проект передбачає будівництво двоповерхової будівлі ТЦ з цокольним поверхом. На час будівництва навколо котловану спорудять шпунтову огорожу, яку згодом замінять монолітною стіною, яка гарантуватиме безпеку на належному рівні. Геологічні дослідження також підтвердили безпеку будівництва на даному виді ґрунту, експертизу проект пройшов успішно.

Проект також передбачає благоустрій прилеглої до ТЦ території, де розташовано пам'ятний знак волонтерам. «Сквер збережуть - більше того, облаштують, поліпшать і документального оформлять», - говорить представник генпідрядника, пояснюючи, що в даний момент скверу як такого немає - лише назва. Крім того, забудовник відповідає також за освітлення прилеглої території, реконструкцію сходів і дитячого майданчика, і озеленення території.

Адвокат Валерія Зарубіна пояснила, що ТОВ «СБС-Надія» займає ділянку на підставі договору довгострокової (30 років) оренди під будівництво. Вся технічна і будівельна документація у проекту є, і на момент початку будівництва 17 серпня ці документи були в наявності на майданчику. Однак забудовник зіткнувся з негативним ставленням місцевих жителів, яке з'явилося в результаті дезінформації з боку окремих чиновників, зокрема, голови Голосіївської РДА Наталії Бондар, яка заявила, що будівництво ведеться незаконно.

Незважаючи на наявність дозвільних документів, які були продемонстровані журналістам, на період інформування місцевих жителів про плани забудовника будівництво було призупинено.

Крім центру реабілітації воїнів АТО, на території майбутнього ТЦ будуть розміщені: супермаркет, невеликі магазини та пункти побутових послуг. При цьому буде створено близько 50 робочих місць - Синюка не виключає, що серед людей, які отримають роботу, будуть якраз ветерани АТО.