Загострення ситуації в зоні АТО: за добу бойовики 44 рази порушили "тишу"

За минулу добу бойовики 44 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Всього з початку доби незаконні збройні формування 44 рази обстрілювали українські опорні пункти. З них 21 обстріл характеризується як неприцільний", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, в кінці минулої доби обстановка в районі проведення АТО продовжила погіршуватися. Російсько-окупаційні угруповання не припиняли активні обстріл наших позицій на всіх напрямках.

Як і в попередні дні, найбільш неспокійно було на Донецькому напрямку. Тут найбільша кількість вогневих провокацій противника зафіксовано поблизу селища Зайцевого. Починаючи з 18 години, бандити 5 раз обстріляли наші позиції з озброєння БМП, гранатометів і великокаліберних кулеметів. Також в кінці доби під ворожим вогнем тричі опинилися українські зміцнення в Авдіївській промзоні і двічі – у Майорська.

На Приморському напрямку бандити тричі застосовували вогнепальну зброю в околицях Павлополя. А близько 20 години біля цього ж селища вони випустили 5 мін калібру 82 міліметри. Обстріл ворога з використанням стрілецької зброї зафіксовані і неподалік Гнутового, Талаковки, Лебединського та Широкіно. А в результаті гранатометного вогню противника на підступах до Мар'їнки поранення отримав один український захисник.

На Луганському напрямку близько 21 години російські найманці, цинічно нехтуючи мирними домовленостями і цілеспрямовано піддаючи небезпеки цивільне населення, зі стрілецької зброї обстріляли контрольно-пропускний пункт (в'їзду-виїзду) Станиця Луганська. Незважаючи на повну готовність дати ворогові жорсткий відповідь і не порушуючи мирних домовленостей, демонструючи стриманість заради миру, сили АТО вогонь у відповідь не відкривали. "Цей факт у черговий раз підтвердив, що в даному районі бойовики не бажають дотримуватися режим повного припинення вогню, який повинен був би почати процес «дзеркального» відведення військ", - відзначає прес-центр АТО.

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