На Донбасі боєць АТО кинув товаришу зі служби у бліндаж гранату - ЗМІ
Військовий загинув, відкрито кримінальне провадження за статтею "Вбивство".
У неділю вранці неподалік від Авдіївки двоє військових посварилися під час спільного розпивання алкогольних напоїв, після чого один з них кинув іншому гранату Ф-1 в бліндаж.
Читайте такожЗалишилися у літі назавжди: ЗМІ назвали кількість бійців АТО, загиблих у спекотну пору року на Донбасі
В результаті вибуху військовослужбовець, який перебував у бліндажі, загинув. Про це LB.ua повідомив джерело у поліції.
За цим фактом проводиться розслідування відповідно до ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу - умисне вбивство.
Нагадаємо, що в офіційному зведенні за 3 вересня повідомляється тільки про одного пораненого військового, який постраждав в результаті гранатометного вогню противника на підступах до Мар'їнки.