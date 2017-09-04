На Донбасі боєць АТО кинув товаришу зі служби у бліндаж гранату - ЗМІ

У неділю вранці неподалік від Авдіївки двоє військових посварилися під час спільного розпивання алкогольних напоїв, після чого один з них кинув іншому гранату Ф-1 в бліндаж.

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В результаті вибуху військовослужбовець, який перебував у бліндажі, загинув. Про це LB.ua повідомив джерело у поліції.

За цим фактом проводиться розслідування відповідно до ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу - умисне вбивство.

Нагадаємо, що в офіційному зведенні за 3 вересня повідомляється тільки про одного пораненого військового, який постраждав в результаті гранатометного вогню противника на підступах до Мар'їнки.