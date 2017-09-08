Волонтери вирахували ще 9 російських контрактників, які воювали на Донбасі (фото)

Ідентифіковані 9 контрактників 8-ї бригади ЗС РФ, які воювали на сході України влітку-восени 2014 року.

Тактичні підрозділи цього з'єднання, поряд з іншими професійними бригадами Південного військового округу, укомплектованими на контрактній основі (17-та і 18-а ОМСБр з Чечні), одними з перших були задіяні у війні проти України, йдеться у розслідуванні волонтерів InformNapalm.

Більшість з них зараховані до "відрядження" за добре знайомими ознаками (хронологія і географія фотоматеріалу, неохайний вигляд, нестатутна форма та екіпірування, відсутність ідентифікаторів приналежності до ЗС РФ, наявність символіки "Новоросії" тощо), які видають "ветеранів Донбасу":

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1. Роман Мінін (26 липня 1986 р.н., родом з р. Гремячинськ Пермського краю): на те, що він є "ветераном" вторгнення на Донбас, вказує низка факторів, в тому числі фотографії серпня-вересня 2014 року.

2. Дєєв Максим (15 червня 1992 р.н., родом з с. Невинномиськ Ставропольського краю): на військовій службі перебуває з 2012 року по цей день, наразі приблизно числиться у 291-му полку (колишня 8-а ОМСБр).

3.Раміль Шарифуллін (2 лютого 1993 р.н., родом з м. Стерлітамак Башкирії).

4. Микола Слєсаренко (24 травня 1994 р.н., родом із с. Кшенськ Курської області): упізнаний на груповому знімку контрактників 8-ї бригади періоду бойового відрядження літа-осені 2014 року, на якому також присутні Мінін і Шарифуллін.

5. Сергій Вдовиченко (9 березня 1992 р.н., родом з м. Еліста, Калмикія): упізнаний на груповому знімку контрактників 8-ї бригади періоду бойового відрядження літа-осені 2014 року.

6. Олексій Корольов ( 25 березня, родом з м. Славгород Алтайського краю): у його фотоальбомі не мало свідчень "ростовсько-українського відрядження 2014" з певною хронологією і географією подій.

7 . Сергій Ботвін (16 липня 1991 р.н., родом з с. Яшкине Кемеровської області).

8. Ілля Будин (1 вересня 1992 р.н., родом з м. Очер Пермського краю).

9. Сабіт Сакаєв (22 березня, родом з Тюменської області, імовірно, м. Сургут).

Раніше волонтери повідомляли, що з початку серпня 2017 року розпочалося масштабне переміщення російської військової техніки по всій лінії європейського кордону Російської Федерації. Це спостерігається від берегів Балтійського моря у Санкт-Петербурзі і до берегів Чорного моря, включаючи окупований український Крим.