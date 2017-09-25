Бойовики на Донбасі стали менше використовувати важке озброєння - ІС

На Донбасі спостерігається зменшення випадків використання російсько-терористичними військами важкого озброєння.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат України Дмитро Тимчук.

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«У зоні АТО на Донбасі спостерігається зменшення випадків використання російсько-терористичними військами важкого озброєння, в основному при обстрілі окупанти пускають в хід автоматичну стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети і снайперські гвинтівки. У ряді випадків противником використовуються станкові та ручні гранатомети, а з РПГ - 82-мм міни (через перехідник)», - повідомив він.

Водночас, за його словами, відзначається збільшення кількості ділянок, де окупанти відкривали вогонь - в основному, за рахунок Світлодарської дуги і району Горлівки.