У Дніпрі презентували "Мапу пам'яті" загиблих в зоні АТО (фото)

У Дніпрі презентували "Мапу пам'яті" загиблих в АТО. Про це розповів керівник центру документування української хельсинської групи Олексій Біда, передає Depo.Дніпро.

"Ми документуємо порушення прав людини і військові злочини у зоні АТО. До нас надійшло багато інформації про загиблих. Ми вирішили цю інформацію впорядкувати і зібрали в цілому дані на 10 тис. людей. Поіменно. Це і цивільні особи, і військові з обох сторін, - зазначив він. - Якщо ми говоримо про військовослужбовців ЗСУ, то тут все просто - є спеціальний сайт. Щодо цивільних такого відкритого реєстру немає. Ми збирали цю інформацію з різних джерел і різними шляхами - це були і інформаційні запити, і дані адміністрацій. Найскладніше з тими, хто воює з того боку. Росія відмовляється від тих людей, які там воюють. Тому доводилося шукати у соцмережах, у пабліках, на антиукраїнських ресурсах. Хоча в останньому випадку в ході перевірки цих даних виявляються неточності", - розповів він.

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За його словами, ресурс ще "сирий", а мета презентації, у тому числі, звернутися до людей, які мають інформацію про загиблих, щоб карта оновлювалася. Вона має стати зайвим свідченням присутності російських військ у зоні АТО.

На даний момент у базі даних знаходиться понад 8 тис. військових, загиблих в зоні АТО, а також понад 1,5 тис. цивільних осіб. На карті відмічено, де народилися загиблі, а де загинули.